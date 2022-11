Diretor da Faculdade de Letras considera "ocupação inaceitável" e fala em "força usada de modo proporcional"

Após o protesto pelo clima na Faculdade de Letras ter resultado em quatro detenções e denúncias de "brutalidade policial", o diretor reage àquilo que considera de "ocupação". O responsável defende, numa circular a que a SIC teve acesso, que este tipo de ação é "inaceitável".

“A ideia de que uma comunidade autónoma como a Faculdade possa ser ocupada desta maneira é para nós inaceitável”, indica Miguel Tamen.

O diretor da Faculdade de Letras refere que as ações dos jovens "perturbaram deliberadamente a realização de aulas, de avaliações, de eventos e circulação nos espaços". E, por isso, admite ter pedido à polícia para retirar os "ocupantes" da Faculdade, com “força usada de modo proporcional e muito limitado”, com o objetivo de "proteger a autonomia e liberdade".

Na noite de sexta-feira, 11 polícias retiraram 13 estudantes das instalações e 9 saíram livremente.

“Três colaram-se ao chão e um ficou com eles. A polícia retirou os três estudantes das instalações e o quarto saiu com este último do grupo”, detalha.

O responsável garante que após várias tentativas, as conversas com os alunos foram "inconclusivas" e frisa que várias das exigências dos jovens "nunca" deverão ser aceites pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, como "o despedimento de professores suspeitos de assédio sem procedimento legal devido".

Miguel Tamen defende ainda que a universidade não deve ser porta-vozes de quaisquer causas, "para que toda a gente que faz parte da nossa comunidade possa na sua vida pública ser porta-voz das causas que entender".

Todavia, termina afirmando que a Faculdade "orgulha-se" de ser "um espaço de liberdade de expressão, coexistência, e livre-circulação".