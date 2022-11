MAI diz que não viu as imagens da atuação da PSP nos protestos pelo clima

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, diz que não viu as imagens da atuação da PSP nos protestos pelo clima, mas afirma que se houver violência excessiva será avaliada em instâncias próprias. Apesar disso, o ministro deixou uma mensagem de saudação aos jovens ativistas e entende a importância do compromisso.

"É muito importante sentirmos que nas novas gerações, há um compromisso enraizado já com esse objetivo, um objetivo de toda a Humanidade. Estamos todos no mesmo barco".

A PSP garantiu no sábado que utilizou a “força necessária” para repor a segurança no edifício da Ordem dos Contabilistas, invadido por manifestantes da marcha pelo clima e onde decorria um evento privado com o ministro da Economia.

Os manifestantes terão entrado no edifício e fechado a porta da entrada principal, "dificultando assim a entrada de qualquer meio que pudesse intervir na invasão", referiu a PSP, ao adiantar que o desfile prosseguiu em direção ao Liceu Camões, "não tendo sido registado mais nenhum incidente".