Quatro ativistas pelo clima detidos na Faculdade de Letras são hoje presentes a tribunal

A porta-voz do movimento "Fim ao Fóssil: Ocupa!", Alice Gato, tinha dito à Lusa ter ficado "desiludida com os órgãos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa por terem utilizado brutalidade policial" com os quatro ativistas detidos.

Os ativistas "estavam a protestar desde segunda-feira de uma forma pacífica com reivindicações super justas (...) e depois a direção da Faculdade de Letras decide arrancá-los de lá. Eles estavam colados ao chão e retiraram-lhes as mãos sem qualquer precaução", acusou.

No comunicado, a PSP confirmou que a 2.ª Divisão Policial foi chamada ao local, "a pedido da Direção da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa", porque a permanência dos ativistas estava a colocar "em causa a liberdade de circulação e ensino".

Os alunos em protesto tinham-se reunido na noite de sexta-feira com a direção da faculdade, mas, segundo Alice Gato, da reunião não resultou qualquer entendimento.

No total saíram nove membros do movimento estudantil "Fim ao Fóssil: Ocupa!", tendo ficado quatro. Segundo a PSP, os quatro jovens, entre os 19 e 24 anos, "encontravam-se ligados entre si através de tubos de PVC e mosquetões e com as mãos coladas ao solo".

Depois de retirados da faculdade, os detidos "foram conduzidos à esquadra dos Olivais, tendo, após cumprimento das formalidades processuais, sido libertados e notificados para comparência no dia 14 de novembro, na Instância Local Criminal de Lisboa -- Secção de Pequena Criminalidade", disse a PSP.