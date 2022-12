Ativistas climáticos bloqueiam túnel que liga França e Itália

Cidadãos preocupados com as alterações climáticas simpatizantes do grupo italiano iniciaram o seu protesto às 12:30 locais (11:30 em Lisboa), segurando uma faixa em que se lia "Ultima Generazione -- Não ao Gás, Não ao Carvão" e interrompendo o trânsito durante cerca de uma hora.

O corte do trânsito em ambos os extremos deste túnel rodoviário que liga Chamonix, na Alta Sabóia (França) a Courmayeur, no Vale de Aosta (Itália), foi o mais recente de uma série de protestos controversos que os dois grupos têm organizado para chamar a atenção para a necessidade de agir contra a crise climática.

O trânsito foi cortado esta sexta-feira no túnel alpino do Monte Branco, que liga França e Itália, por um protesto dos apoiantes do grupo italiano de desobediência civil Ultima Generazione e do seu equivalente francês Dernière Rénovation.

A polícia teve de chamar os bombeiros para quebrar as correntes com que os manifestantes se ligaram uns aos outros, antes de os retirar à força do extremo italiano do túnel.

As ações de protesto do UG têm incluído cortar o trânsito às horas de ponta em grandes cidades, perturbar pessoas que viajam em aviões privados, pintar com 'spray' fachadas de empresas e instituições ligadas a combustíveis fósseis e danificar importantes obras de arte.

Na quarta-feira, os manifestantes do UG atiraram tinta azul e cor-de-rosa para a entrada do histórico teatro de ópera milanês La Scala antes do início da temporada 2022-2023.

Os grupos UG e Dernière Rénovation fazem parte da rede A22 de grupos de desobediência civil relacionados com as alterações climáticas ativos em vários países, como o Just Stop Oil, no Reino Unido, o Stop Old Growth, no Canadá, e o Declare Emergency, nos Estados Unidos.