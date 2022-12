Guterres anuncia Cimeira de Ambição Climática para 2023

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, anunciou esta segunda-feira que convocará uma Cimeira de Ambição Climática para setembro de 2023, em que só serão aceites "ações climáticas novas, credíveis e sérias" que ajudem a reverter a crise ambiental.

Num balanço do ano de 2022 feito à imprensa na sede da ONU, em Nova Iorque, Guterres voltou a colocar a crise climática como um dos pontos centrais do seu mandato, apelando a todos os líderes - Governos, empresas, cidades e regiões, sociedade civil e financiadores - por um posicionamento mais forte e efetivo nesse sentido.

Ajudar as economias emergentes a abandonar o carvão e a acelerar a revolução da energia renovável continuam a ser algumas das prioridades da ONU, assim como "restaurar a confiança entre o norte e o sul".

"Este ano, grandes parcerias bilionárias para a transição de energia justa foram lançadas com a Indonésia, a África do Sul e, na semana passada, o Vietname. (...) Daqui para a frente, continuarei a pressionar por um Pacto de Solidariedade Climática, no qual todos os países façam um esforço extra para reduzir as emissões nesta década, em linha com a meta de 1,5 graus celsius e garantir apoio a quem precisa", afirmou Guterres.