Fundação de Greta Thunberg doa mais de 270 mil euros para apoio aos migrantes climáticos

De acordo com a OIM, 20 milhões de pessoas deslocam-se todos os anos devido aos efeitos das alterações climáticas, o que provoca "uma necessidade urgente de prevenir crises ambientais globais e abordar os impactos da migração climática".

É preciso "encontrar soluções para as pessoas ficarem e para as pessoas que se vão deslocar", considerou a organização.

"Quem mais sofre com as alterações climáticas são as populações que no passado menos contribuíram para os problemas que enfrentamos hoje", lembrou António Vitorino.