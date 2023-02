Subida do nível do mar pode obrigar 400 milhões de pessoas a procurar outro sítio para viver

A subida do nível do mar pode obrigar 400 milhões de pessoas a terem de procurar outro sítio para viver, nas próximas décadas. As Nações Unidas alertam que, se nada for feito, o nível do mar vai subir entre 1 e 1,60 metros, até 2100, inundando dezenas de cidades e até países inteiros.

A subida do nível do mar põe em risco a vida de milhões de pessoas, em todo o planeta. Um risco, direto, nas regiões costeiras e nos arquipélagos. Um perigo, também, para todos os outros, volta a sublinhar o secretário-geral da ONU, António Guterres.

As alterações climáticas, o aumento da temperatura e o uso intensivo dos recursos, estão a levar a uma subida sistemática da água dos mares e oceanos.

Segundo as Nações Unidas, os níveis médios globais do mar aumentaram mais rapidamente desde 1900 do que em qualquer século anterior, nos últimos 3000 anos.

Além disso, o oceano como um todo aqueceu mais rápido, no último século, do que em qualquer outro momento nos últimos 11.000 anos.