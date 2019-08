Primeiro-ministro convoca gabinete de crise para amanhã

O primeiro-ministro convocou uma reunião de emergência para este sábado de manhã, na sua residência oficial, em Lisboa, devido à greve dos motoristas

António Costa convocou para estarem presentes os ministros dos Negócios Estrangeiros e n.º 2 do Governo, Augusto Santos Silva (que regressou hoje da Alemanha, onde acompanhou o Presidente da República); da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho; da Administração Interna, Eduardo Cabrita; do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva; e do Ambiente e Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes.

Em representação do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, estará o secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado.

SITUAÇÃO DE CRISE ENERGÉTICA A PARTIR DA MEIA-NOITE

O Governo decretou hoje o cenário de crise energética já a partir da meia-noite. As medidas excepcionais entram em vigor 48 horas antes do arranque da greve dos motoristas.

O limite de abastecimento passa a ser de 15 litros nas 374 bombas da rede de emergência de abastecimento. Nos outros, postos o limite sobe para 25 litros.