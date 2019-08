Pedro Pardal Henriques diz que a requisição civil é um ataque ao direito à greve.

O porta-voz do sindicato dos motoristas de matérias perigosas garante que os serviços mínimos estão a ser cumpridos, só que dentro do horário previsto no contrato laboral.

Esta segunda-feira de manhã, o sindicato acusou os patrões de subornar trabalhadores para furarem a greve e insistiu que a paralisação terminará quando houver uma proposta decente da Antram.