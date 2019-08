Associação da GNR acusa Governo de colocar guardas em risco

A Associação dos profissionais da Guarda acusou esta terça-feira o Governo de colocar os militares da GNR em risco, depois de exercerem funções que não têm aptidão.

Num comunicado enviado às redações, a associação refere que os agentes que conduziram camiões de Sines para o Algarve estiveram 27 horas ao serviço, oito das quais a transportar matérias perigosas. Por isso, classificam a situação como "aberrante, perigosa e irresponsável" e querem que sejam tomadas medidas urgentes.

A requisição civil decretada esta segunda-feira obrigou a que as forças de segurança tivessem sido chamadas a exercer as funções dos motoristas. De acordo com o Ministério da Administração Interna, 33 agentes da PSP e da GNR já asseguraram o transporte de combustível.