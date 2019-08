A Antram ainda não respondeu ao desafio lançado por Pedro Pardal Henriques. No entanto, o porta-voz falou com os jornalistas à saída de uma reunião com a FECTRANS.

Pedro Pardal Henriques desafiou a Antram a retomar as negociações, esta quinta-feira às 15h00.

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas diz que quer uma conciliação, mas não cancela para já a greve.