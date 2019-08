A FECTRANS, o maior sindicado do setor dos transportes que não aderiu à greve, retoma hoje as negociações com a ANTRAM.

Em cima da mesa vai estar, sobretudo, o valor do subsídio atribuído aos trabalhadores com formação específica para cargas e descargas.

Também a publicação de uma portaria que proíba o transporte de combustíveis em cisterna aos domingos e feriados.

Inicialmente, a reunião estava marcada para as 09h30, mas acabou por ser adiada para as 14h00.