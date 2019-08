Governo admite alargar requisição civil

O ministro do Ambiente disse esta quarta-feira que a decisão de alargar a requisição civil será tomada ao final do dia, indicando que a situação "mais preocupante" de incumprimento se regista em Aveiras de Cima, no distrito de Lisboa.

"A avaliação dos serviços mínimos não se faz de hora a hora", afirmou o João Matos Fernandes, remetendo para o final do dia a decisão de alargar o âmbito da requisição civil, com a expectativa que a situação de falta de produtividade na Companhia Logística de Combustíveis (CLC), em Aveiras de Cima, "ainda" se venha a resolver.

Esta possibilidade também já tinha sido mencionada hoje por Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros e número dois do Governo.

Na mesma conferência de imprensa, o ministro do Ambiente revelou também que se registou um incumprimento “inequívoco” da requisição civil no transporte para o aeroporto de Faro.

Matos Fernandes referiu que os motoristas não estão a cumprir com o transporte de combustíveis e que o abastecimento está a ser assegurado por elementos da GNR.

Ontem, pelo menos 14 motoristas desobedeceram à requisição civil e o Governo vai investigar as baixas médicas dos motoristas que a violaram.

Em entrevista à SIC Notícias, o ministro do Trabalho e da Segurança Social, José Vieira da Silva, apelou para que patrões e sindicatos regressem à mesa das negociações.

A greve que começou na segunda-feira, por tempo indeterminado, foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), com o objetivo de reivindicar junto da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) o cumprimento do acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial.