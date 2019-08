"Está montada uma campanha para desviar a atenção da greve". A reação de Pardal Henriques ao inquérito da PGR

O porta-voz considera que está montada uma campanha para desviar a atenção da greve. Pedro Pardal Henriques garante que ainda não foi notificado e mostrou-se surpreendido com o facto de a comunicação social saber da queixa "antes do visado". O porta-voz do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas desmente que esteja a ser investigado por uma alegada burla em mais de 85 mil euros a uma empresário francês.