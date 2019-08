Governo diz desconhecer existência de esquadras fechadas

O ministro do Ambiente afirmou esta quinta-feira desconhecer qualquer fecho de esquadras da PSP por falta de efetivos relacionado com o desvio de forças de segurança para conduzir camiões de combustível no âmbito da greve de motoristas.

A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia denunciou a existência de pelo menos duas esquadras da PSP fechadas e agentes "a trabalhar 24 horas" devido à "falta de efetivos", que se agravou com a greve dos motoristas.

A PSP "não esteve sequer a realizar transporte na manhã de hoje", disse o ministro, admitindo que, "obviamente, a PSP está a acompanhar aquilo que é a necessidade de segurança, particularmente perto das refinarias".

Com Lusa