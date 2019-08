Sindicato dos motoristas de mercadorias reunido com o Governo 

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias - uma das associações que participa na greve dos motoristas - está, neste momento, reunido com o Governo no Ministério das Infraestruturas. A Antram também se vai reunir com o Executivo de António Costa.

Ainda esta quinta-feira, Miguel Cabrita, Secretário de Estado do Emprego, declarou que não há condições para a mediação entre o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e os patrões, enquanto os trabalhadores se mantiverem em greve. Foi o SNMMP que pediu ao Governo para mediar as negociações, já que se recusa a pôr fim à greve enquanto o conflito existir.

Governo diz que mediação "não é viável"

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, disse hoje que o processo de mediação para travar o conflito laboral entre o sindicato de matérias perigosas e a Antram "não é viável".

"O processo de mediação só avança quando tem viabilidade" e "depende da vontade das partes", afirmou o governante, em conferência de imprensa, em Lisboa.Antes, o secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, tinha dito que o Governo ia nomear um mediador para tentar terminar o conflito entre a Antram e o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP).

Com Lusa