Mediação do Governo é o único caminho para a resolução do conflito laboral, diz sindicato

Francisco São Bento disse ainda que o SNMMP "vai continuar apelar à mediação" do Governo nas em futuras negociações com a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), que até aqui recusou negociar com os motoristas sem que a greve seja desconvocada.