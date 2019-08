Sindicato admite suspensão temporária da greve para negociar

Siga a crise energética em direto na SIC Notícias:

Direto

MOTORISTAS DE MATÉRIAS PERIGOSAS ADMITEM SUSPENDER GREVE

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) admitiu esta sexta-feira suspender temporariamente a greve quando as partes voltarem a sentar-se à mesa, com a mediação do Governo.

O único sindicato que ainda mantém a paralisação está reunido com o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, para preparar as bases de uma eventual negociação com a ANTRAM.

GOVERNO DISPONÍVEL PARA MEDIAR NEGOCIAÇÕES

António Costa defendeu esta tarde que é tempo de o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas acabar com a greve.

À saída da reunião semanal com o Presidente da República, o primeiro-ministro garantiu que o Governo está disponível para mediar as negociações entre patrões e sindicato.

PSD ACUSA GOVERNO DE MONTAR "CIRCO MEDIÁTICO"

O presidente do PSD, Rui Rio, também reagiu esta tarde à paralisação. Rio deixou várias críticas ao Governo na gestão da greve, mas considerou que o Executivo está agora no caminho certo.

PGR analisa declarações de Pardal Henriques

O Ministério Público está a analisar as afirmações de Pedro Pardal Henriques, porta-voz do SNMMP, sobre o não cumprimento dos serviços mínimos e da requisição civil.

O Código Penal prevê como ilícitos criminais a instigação pública a um crime.

Mário Cruz

Requisição civil cumprida e serviços mínimos superados no dia 5

A requisição civil foi esta sexta-feira cumprida e os serviços mínimos "superados", naquele que foi o quinto dia de greve.

A garantia foi dada em comunicado pelo Ministério do Ambiente e Transição Energética.

MIGUEL A. LOPES

GREVE COM FIM À VISTA?

O SNMMP é o único sindicato que mantém de pé a paralisação. Isto depois de, na quinta-feira, o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM) ter desconvocado a greve e retomado as negociações com a Antram.

No dia anterior, a Antram chegou a entendimento com a federação sindical da CGTP, a Fectrans, que não convocou a paralisação.