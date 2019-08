Francisco São Bento, presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas não recua na greve e deixa um apelo aos grevistas.

O presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento explicou aos jornalistas que está nas mãos do governo o próximo passo e ameaçam mante a greve “um mês, seis meses, um ano, o que for preciso”.