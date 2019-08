Antram pede mediação do Governo para negociar com motoristas

André Matias de Almeida, porta-voz da Antram, disse este sábado no Primeiro Jornal da SIC que a contraproposta do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas é incomportável. Revelou ainda que a associação está disposta a aceitar a mediação do Governo nas negociações, já que o sindicato se propõe a suspender a greve.