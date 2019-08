Patrões querem fim da greve mas motoristas têm condições

O fim da greve dos motoristas é ainda um enigma, mas tudo indica que o início das negociações entre o sindicato e a Antram esteja para breve.

Os patrões dizem-se dispostos a negociar com a mediação do Governo, algo com que o sindicato também concorda.

Contudo, antes de partirem para a primeira reunião, cada um dos lados tem exigências que quer ver respeitadas pelo outro.

A Antram pretende que a greve seja desconvocada e os motoristas querem que seja, desde já, aceite o que ficou acertado com o Governo.