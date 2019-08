Rui Rio acredita que PS sai enfraquecido com a greve dos motoristas

Rui Rio reconhece que, ao mediar o impasse entre motoristas e patrões, o Governo poderá assumir uma postura imparcial e deixar de ser, como o próprio disse, "o elefante na sala que parte tudo".

O presidente do PSD, que acusou o Executivo de estar do lado da Antram, acredita que agora será possível alcançar um acordo entre as duas partes.