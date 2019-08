Sindicato ameaça com nova greve caso Antram não queira negociar na 3.ª feira

O sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvocou este domingo a greve, mas ameaçou com uma nova paralisação, caso a Antram não queira negociar na terça-feira, dia em que ambas as partes se vão reunir com o Governo presente.