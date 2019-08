Sindicato dos motoristas de matérias perigosas desconvoca greve

O sindicato de motoristas de matérias perigosas decidiu este domingo desconvocar a greve, que começou a 12 de agosto, após um plenário de trabalhadores, que decorreu durante a tarde, em Aveiras de Cima.

No final do plenário, Francisco São Bento ameaçou ainda com uma nova paralisação, caso a Antram não queira negociar na terça-feira, dia em que ambas as partes se vão reunir com o Governo presente.

Na moção aprovada, os motoristas decidiram mandatar a direção do sindicado para "caso a Antram demonstre uma postura intransigente",tomar medidas como "a convocação de greves ás horas extraordinárias, fins de semana e feriados", até que os interesses dos motoristas sejam efetivamente assegurados.

A decisão surge após sete dias de paralisação e depois de ter falhado um acordo mediado pelo Governo, numa reunião que durou cerca de 10 horas e que terminou na madrugada de sábado.

Este domingo, o Governo já tinha garantido a realização de uma reunião, na terça-feira, entre o sindicato e a Antram, caso a greve fosse desconvocada.