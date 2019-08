"Pedro Pardal Henriques mente descaradamente"

André Matias de Almeida, porta-voz da Antram, disse esta terça-feira, numa entrevista à SIC Notícias, que Pedro Pardal Henriques mentiu descaradamente sobre o que aconteceu durante o dia de hoje.

Acrescentou ainda, por várias vezes, que o assessor jurídico do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas deve explicar ao país qual é a sua agenda. Esta afirmação surge depois de Pardal Henriques ter admitido que ainda não tinha decidido se aceitaria ou não o convite do PDR para integrar a lista para as eleições legislativas, uma tese que tinha sido negada pelo próprio presidente do sindicato.

Em relação ao acordo com a Fectrans e o SIMM, André Matias de Almeida sublinhou que nunca nenhuma destas estruturas sindicais fez algum frete às empresas e que, pelo menos os seus trabalhadores, têm garantidas melhores condições de trabalho, nomeadamente, um aumento salarial a partir de janeiro de 2020.

Sobre o aumento de 50 euros que estaria a travar o possível acordo, a Antram explica que não se trata só desse valor, mas sim do aumento significativo que tinha sido já acordado para o início do próximo ano. O porta-voz acrescentou ainda que a Segurança Social tem conhecimento dos recibos de vencimento dos motoristas e que este setor é um dos mais regulados em termos de horas de trabalho devido ao uso do tacógrafo.