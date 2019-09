Foi desconvocada a greve dos motoristas de matérias perigosas, que tinha início este sábado. O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas e a Antram estiveram reunidos, novamente, no Ministério das Infraestrutas, numa reunião que durou várias horas e terminou com um acordo para se iniciarem as negociações entre as partes.

À saída, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, mostrou-se satisfeito com o desfecho, dizendo que acredita não ser necessária uma nova intervenção do Governo.

Em causa estava a nova greve dos motoristas às horas extraordinárias e aos fins-de-semana e feriados, com início marcado para este sábado.