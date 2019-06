Pelo menos 40 pessoas detidas em confrontos no porto de Ceuta

Pelo menos 40 imigrantes, na maior parte de origem marroquina, foram detidos hoje na sequência de confrontos no porto da província espanhola de Ceuta onde se costumam esconder pessoas sem-abrigo.

A agência Efe refere-se a "uma batalha campal" entre um grupo de dezenas de imigrantes e cerca de 60 pessoas que costumam encontrar abrigo na zona portuária.

De acordo com fontes da Guardia Civil, as autoridades mobilizaram Grupos de Reserva e Segurança (GRS) e membros do Serviço Marítimo para "conter os imigrantes que se envolveram nos confrontos".

Segundo as mesmas fontes, durante os confrontos foram lançadas pedras e alguns contentores de lixo foram queimados.

Lusa