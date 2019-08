Ministro reitera que portos de Itália vão continuar fechados para as ONG

O ministro do Interior italiano reitera que os portos italianos vão permanecer fechados para as ONG. Nas redes sociais, Matteo Salvini reagiu com ironia à visita de Richard Gere ao barco da organização espanhola Open Arms. O ator pediu a Salvini que pare de diabolizar pessoas.