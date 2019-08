13 pessoas autorizadas a desembarcar do navio da Open Arms por razões de saúde

Nas últimas horas, desembarcaram 13 pessoas do barco espanhol que está ao largo do porto da ilha italiana de Lampedusa, com dezenas de migrantes a bordo.

As autoridades italianas ainda não permitiram a saída de todos e deixaram desembarcar, apenas, aqueles que tinham problemas graves de saúde.

Portugal e outros 5 países da União Europeia aceitaram acolher 147 migrantes do navio Open Arms.