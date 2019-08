Drama dos migrantes no Mediterrâneo: Open Arms continua sem autorização para atracar

Apesar de seis países europeus se terem disponibilizado para acolher os migrantes a bordo do Open Arms, o navio humanitário espanhol permanece ancorado ao largo de Lampedusa, no Mar Mediterrâneo. Isto porque Matteo Salvini, ministro do Interior italiano, continua a não permitir o desembarque dos migrantes.