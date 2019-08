Grupo com mais de 100 migrantes subsaarianos salta a fronteira de Ceuta

Um grupo de mais de 100 migrantes conseguiu hoje invadir o enclave espanhol de Ceuta, no norte de Marrocos, atravessando a cerca de arame farpado, segundo informaram as autoridades locais às agências.

"São todos da África subsaariana, a maioria da Guiné Conacri", afirmou a porta-voz da Delegação do Governo de Ceuta à agência France Presse, apontando para 155 o número de migrantes, enquanto as outras agências remetem para mais de 100.

À agência espanhola Efe, a mesma fonte detalhou que o assalto foi produzido no perímetro fronteiriço, pela zona da Finca Berrocal, às 07:20 locais (06:20 em Portugal), não conseguindo ser controlado pelas forças marroquinas, nem pelos agentes da Guardia Civil deslocados na área.

Alguns guardas ficaram feridos, sendo que o mesmo porta-voz indicou à France-Presse que houve 12 guardas civis feridos, enquanto a espanhola Efe aponta para seis agentes levemente feridos e transportados para o Hospital Universitário de Ceuta.

Esta é a primeira vez em um ano que os migrantes conseguem atravessar - em grupos - a cerca alta coberta com arame farpado que separa a cidade do território de Marrocos, segundo as autoridades locais.

Ceuta, tal como Melilla, são as duas cidades espanholas no norte de Marrocos que são a única fronteira terrestre da União Europeia com África.

Desde o início do ano, 3.427 migrantes conseguiram entrar nas duas cidades por terra, menos 18,1% que em 2018, segundo o último relatório do ministério do Interior de Espanha. Destes, 671 entraram em Ceuta, principalmente escondidos em veículos.

Uma vez em território espanhol, geralmente dirigem-se a um centro de receção de emigrantes para solicitar asilo.

De acordo com o ministério do Interior, 14.591 migrantes também chegaram por via marítima a Espanha, desde janeiro, 42,5% menos do que no ano passado.

A Espanha, principal porta de entrada para a imigração ilegal na Europa em 2018, foi ultrapassada este ano pela Grécia, segundo a Organização Internacional para as Migrações.

Regularmente pressionado pelas organizações não-governamentais (ONG) pelo tratamento dos migrantes, o Governo socialista espanhol já prometeu retirar o arame farpado das cercas na fronteira e aumentá-las ao mesmo tempo.



