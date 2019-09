Polícia Marítima portuguesa resgata 103 migrantes na Grécia

A Polícia Marítima portuguesa, em missão na ilha de Lesbos, na Grécia, resgatou, entre quarta-feira e hoje, 103 migrantes em três ações distintas, foi anunciado.

"Hoje [quinta-feira] , pelas 06:44, a equipa na viatura de vigilância costeira da Polícia Marítima detetou um bote, tendo passado as coordenadas à equipa na embarcação 'Tubarão', que de imediato navegou para a referida posição, localizada junto à fronteira marítima grega, em frente ao porto de Skala Skamineas, tendo confirmado tratar-se de um bote com 29 migrantes, dos quais sete crianças, nove mulheres e 13 homens", lê-se numa nota publicada na página na internet da Autoridade Marítima Nacional.

Posteriormente, os migrantes foram transferidos para a embarcação da Polícia Marítima e desembarcados em Skala Skamineas, onde foram entregues às autoridades gregas.

Na quarta-feira, a Polícia Marítima detetou também um bote a navegar rumo a Eftalou, "tendo passado as coordenadas à equipa da embarcação 'Tubarão' que efetuou a sua intervenção". Estes migrantes foram acompanhados pela equipa da Polícia Marítima até à praia, "uma vez que o bote navegava em rumo seguro".

Por sua vez, a equipa que se encontrava fora do perímetro de patrulha deslocou-se para a praia e apoiou os 38 migrantes, dos quais oito crianças, 14 mulheres e 16 homens, "tendo sido entregues às autoridades gregas".

Também na quarta-feira, um pescador alertou para a existência de um bote com migrantes na zona de Petra, tendo a equipa da embarcação "Tubarão" navegado para o local e intercetado o bote com 36 migrantes, que foram transferidos para a embarcação da Polícia Marítima e transportados para o porto de Skala Skamineas.

"A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação 'Poseidon', sob égide da agência europeia Frontex, e em apoio à guarda costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira", indicaram as autoridades. Desde 2014, ano em que iniciou a sua participação na 'Poseidon', a Polícia Marítima salvou 6.020 pessoas.