UE diz ser inaceitável morte a tiro de migrante na Líbia

A União Europeia (UE) considerou esta sexta-feira "inaceitável" a utilização de balas reais contra "civis vulneráveis e desarmados", após a morte de um migrante sudanês na Líbia.

O homem foi morto na quinta-feira quando resistia juntamente com outros migrantes a um regresso forçado a um campo de detenção frente a guardas fronteiriços líbios, indicou a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

"A utilização de balas reais contra civis vulneráveis e desarmados é inaceitável, quaisquer que sejam as circunstâncias", adiantou Kocijancic no encontro diário da Comissão com a imprensa.