UE insta a Turquia a impedir a saída de refugiados para a Europa

O ministro do Interior da Alemanha, Horst Seehofer, e o comissário europeu para as Migrações, Dimitris Avramopoulos, instaram a Turquia a aumentar o seu esforço para impedir a saída de refugiados para a Europa.

"Aprecio o trabalho que a Turquia já realizou. É essencial que a Turquia continue a colaborar com as autoridades gregas e, é claro, discutirei esse assunto amanhã [sexta-feira] com o governo grego", acrescentou o comissário europeu, referindo-se à sua visita a Atenas, marcada para esta sexta-feira.