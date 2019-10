92 imigrantes intercetados em embarcações perto de Alicante

Noventa e dois imigrantes, entre os quais 20 menores, foram intercetados no domingo à noite a bordo de quatro balsa entre o sul da província de Alicante e Cartagena (Múrcia), em Espanha.

De acordo com a Cruz Vermelha, 92 imigrantes foram resgatados e um outro foi encontrado morto nas águas, tendo este sido levado para o porto de Cartagena.

Dos 92 imigrantes que chegaram no domingo à noite ao porto de Alicante, todos homens de origem argelina, 20 são menores de idade.

Segundo a Cruz Vermelha, seis dos imigrantes sofreram queimaduras por causa do sol e combustível.

Três foram transportados para o Hospital Geral de Alicante e outros três para um centro de saúde, enquanto os restantes resgatados ficaram ao cuidado da polícia nacional.

No domingo à noite, 139 imigrantes desembarcaram nos portos da província de Alicante.

Aos 92 resgatados domingo à noite somam-se mais 47 a bordo de quatro embarcações que foram encontrados em Orihuela Costa, Altea e Alicante.

