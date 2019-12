Primeira reunião mundial sobre refugiados esta semana em Genebra

A ONU promove na próxima semana o primeiro fórum global sobre refugiados, assinalando o fim, segundo a organização, de uma "década tumultuosa" que ficará marcada por um número recorde: mais de 25 milhões de pessoas no mundo são refugiadas.

Organizado pelo Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR), o Global Refugee Forum vai decorrer em Genebra (Suíça) nos dias 16 (sessão preparatória), 17 e 18 (sessões de alto nível) de dezembro e irá acontecer precisamente um ano depois da adoção em Nova Iorque pela Assembleia Geral das Nações Unidas do Pacto Global sobre Refugiados.

A 17 de dezembro do ano passado, 181 países votaram a favor deste pacto inédito que assumia um grande objetivo: promover uma resposta mais robusta e sistemática para melhorar a vida dos refugiados e as condições dos países anfitriões.

Na altura, Estados Unidos e Hungria votaram contra o documento, que também contou com a abstenção da República Dominicana, Eritreia e Líbia.

Um ano depois, o Global Refugee Forum surge, de acordo com o ACNUR, como uma oportunidade "para converter o princípio da partilha internacional de responsabilidades, que está na génese do Pacto Global, em ações concretas" e "para fortalecer a resposta coletiva à crise dos refugiados".

Convocado a nível ministerial -- Portugal estará representado pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita -- este primeiro fórum quer reunir a comunidade internacional para anunciar "novas e corajosas medidas" que, entre outras metas, consigam "aliviar a pressão sobre os países anfitriões" e "reforçar a autonomia dos refugiados", refere a página oficial da reunião.

"Expandir o acesso a soluções em países terceiros" e "apoiar as condições nos países de origem para permitir um regresso seguro e digno", são outras das metas traçadas pela organização internacional.

Segundo o ACNUR, este primeiro encontro global estará focado em seis grandes temas que marcam a realidade dos refugiados e que devem envolver os vários atores da sociedade: educação, emprego e meios de subsistência, energia e infraestruturas, soluções, capacidade de proteção e disposições para partilha de encargos e de responsabilidades.

Dos Estados ao setor privado, passando por entidades da sociedade civil ou por universidades e líderes religiosos, o ACNUR tem defendido que estes atores e outros "têm um papel a desempenhar" na questão dos refugiados.

"Os próprios refugiados estiveram na vanguarda dos preparativos do Global Refugee Forum e foram envolvidos e consultados ao longo do processo", destaca ainda o ACNUR.

O secretário-geral da ONU e ex-líder do ACNUR (2005-2015), António Guterres, e o atual Alto Comissário para os Refugiados, Filippo Grandi, constam entre as figuras que irão intervir no fórum.

Mais de 25 milhões de pessoas no mundo são refugiadas

Nunca houve tantos refugiados no mundo desde que a ONU começou a registar este tipo de dados.

Já em 2014, a ONU admitia que o mundo estava a testemunhar a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial.

No final de 2018, a população global de pessoas forçadas no mundo a abandonar as suas casas devido a guerras, conflitos, violência, perseguições, violação dos direitos humanos ou desastres naturais ultrapassou os 70 milhões.

O ACNUR refere que, em 2018, a população global de deslocados à força aumentou em 2,3 milhões de pessoas, o que representa que, no ano passado, cerca de 37 mil pessoas por dia ou 25 pessoas por minuto tiveram de abandonar os respetivos lares.

Entre a população global de deslocados, cerca de 25,9 milhões de pessoas são identificadas como refugiados (procuraram proteção em outro país) e 3,5 milhões são requerentes de asilo.

A grande maioria dos refugiados assinalados no mundo, 20,4 milhões, estão sob os cuidados do ACNUR, com a organização a salientar que este número representa quase o dobro face a 2012.

Já as restantes 5,5 milhões são acompanhadas pela agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA).

Mais de metade dos refugiados a nível mundial (52%) têm menos de 18 anos.

Mais de dois terços (67%) dos refugiados registados a nível mundial são oriundos de cinco países: Síria (6,7 milhões), Afeganistão (2,7 milhões), Sudão do Sul (2,3 milhões), Myanmar [antiga Birmânia] (1,1 milhões) e Somália (900 mil).

No que diz respeito aos países de acolhimento, em 2018, cinco países concentravam juntos um total de 8,5 milhões de refugiados.

Só a Turquia acolhia 3,7 milhões de refugiados, mais do que qualquer outro país no mundo.

Ainda na radiografia do panorama mundial dos refugiados, o ACNUR aponta que quase quatro em cada cinco refugiados vivem em Estados vizinhos dos seus países de origem e que o regresso destas pessoas às suas origens continua a ser muito pouco expressivo (menos de 3% em 2018).