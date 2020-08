Guarda Costeira italiana responde ao pedido urgente do navio financiado por Banksy

A Guarda Costeira italiana ouviu o pedido de ajuda do navio financiado pelo artista britânico Banksy e trouxe para terra 49 dos mais de 200 migrantes resgatados no Mar Mediterrâneo.

O barco de salvamento estava sobrelotado e precisava de ajuda urgente.

Entre os resgatados há 32 mulheres, 13 crianças e quatro homens, considerados os migrantes que precisavam de assistência urgente.

O barco, que tem o nome da anarquista e feminista francesa do século XIX Louise Michel, encontra-se a cerca de 90 milhas da ilha italiana de Lampedusa.

Zarpou há alguns dias do porto de Burriana, em Espanha, graças a uma doação de Banksy, que também decorou o barco, pintando-o de rosa e com a imagem de uma menina com um colete salva-vidas e que segura um salva-vidas em forma de coração.