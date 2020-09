Novo Pacto para as Migrações. "É um pouco omisso na criação de vias legais e seguras"

A Comissão Europeia propôs esta quarta-feira um novo Pacto para as Migrações e Asilo, com procedimentos mais rápidos e eficazes, e à luz do qual "todos os Estados-membros, sem exceção", devem assumir as suas responsabilidades e ser solidários.

André Costa Jorge, coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados, explica que este novo pacto pretende "congregar todos os Estados-membros para uma resposta comum".

"Diria que este é o aspeto mais positivo desta proposta, no sentido de reforçar a solidariedade entre os Estados-membros", disse André Costa Jorge em entrevista à SIC Notícias.



Uma das grandes novidades da proposta da Comissão é um "sistema de contribuições flexíveis dos Estados-membros", que prevê que estes tanto possam recolocar requerentes de asilo a partir do país de entrada na União, como assumir a responsabilidade de fazer regressar aos locais de origem aqueles cujos requerimentos tenham sido negados e não tenham o direito de permanecer em território da UE, ou ainda "outras formas de apoio".

Como forma de incentivo para receber requerentes de asilo, o novo plano prevê que cada país receba 10.000€ por cada adulto e 12.000€ por cada menor não acompanhado acolhido, valor que neste momento está nos 6.000€.

André Costa Jorge, quando questionado sobre o valor que cada Estado-membro receberá por cada pessoa acolhida, não considera "demasiado ou excessivo".

"A alternativa é sempre pior. A alternativa é deixar as pessoas sujeitas às redes de tráfico ilegal, a alternativa é, por exemplo, não permitir que as pessoas sequer cheguem à Europa e que possam morrer no mediterrâneo."

A proposta do executivo comunitário contempla assim três grandes pilares: além da "repartição justa de responsabilidades", assenta também em procedimentos mais rápidos e eficazes, através de um procedimento fronteiriço integrado, e numa "mudança de paradigma na cooperação com países terceiros".

"A nossa expectativa é que esta proposta possa ainda ser melhorada, sobretudo na dimensão que nos parece estar ausente e até omissa (...). Na criação de vias legais e seguras para as migrações, nomeadamente os vistos humanitários, vistos de procura de trabalho e também é omissa na criminalização das operações de resgate no Mediterrâneo."

Apresentada a proposta pelo executivo de Von der Leyen, cabe agora ao Conselho (Estados-membros) e Parlamento Europeu examinarem e adotarem toda a legislação necessária "para tornar uma verdadeira política de migração e asilo da UE uma realidade".