O homem que lidera a operação de combate à migração ilegal no Reino Unido acredita que a utilização de drones no Canal da Mancha está a ajudar a reduzir o número de desembarques no país.

Pela primeira vez estão a ser utilizadas imagens de drones para identificar e acusar os responsáveis. A reportagem é da britânica Sky News, parceira da SIC.