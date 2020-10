Um mês depois do incêndio de Moria, na Ilha grega de Lesbos, agravam-se as condições de saúde e segurança dos cerca de 9.000 refugiados que foram transferidos para o novo campo de Kara Tepe.

A SIC falou com duas portuguesas no terreno que acusam as autoridades gregas de agressões aos refugiados e de ameaças permanentes aos voluntários que denunciam a situação.