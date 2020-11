Von der Leyen pede aos Estados-membros que ultrapassem as diferenças sobre Migrações e Asilo

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu hoje aos Estados-membros que ultrapassem as diferenças sobre a questão "complexa" da migração e cheguem a acordos, durante uma conferência de alto nível sobre as Migrações e Asilo.

Referindo que o Pacto para as Migrações e Asilo - apresentado pela Comissão Europeia em setembro - foi precedido por consultas com o Parlamento Europeu (PE), com os parlamentos nacionais e os governos, num esforço para encontrar uma "solução que satisfizesse todos", Ursula von der Leyen referiu que tal "perspetiva não é possível".

"Temos de nos associar, de discutir em conjunto, e de atingir compromissos. Os governos e parlamentos nacionais precisam de reconhecer as suas diferenças e ultrapassá-las. (...) Temos de avançar, não podemos parar", frisou a presidente da Comissão Europeia.

Afirmando que o "sistema atual não funcionou", e que é necessária uma resposta "mais eficaz e credível" às migrações, Ursula von der Leyen referiu também que o Pacto para as Migrações e Asilo "dá um novo pontapé de saída".

"Não vale a pena lutarmos como lutámos no passado, precisamos de uma solução sustentável agora, devemos isso aos migrantes e aos nossos cidadãos", sublinhou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A presidente da Comissão Europeia frisou também que a migração tem de ser "bem gerida", para trazer "novos talentos" para o continente e não ser fonte de divisões.

"A migração traz novos talentos para os nossos países se for bem gerida, mas, se não o for, e sabemos isso por experiência própria, tem a capacidade de nos dividir", sublinhou a presidente da Comissão Europeia.

Para tal, Von der Leyen apontou uma série de medidas previstas no Pacto para as Migrações e Asilo que vão de uma "gestão robusta das fronteiras externas" -- para que "os casos simples sejam processados de maneira mais rápida" -- à "partilha justa de responsabilidade e de solidariedade".

"Todos os Estados-membros devem apoiar os Estados que estão sob pressão e garantir que a UE respeita as suas obrigações humanitárias", frisou Von der Leyen.

A presidente da Comissão referiu ainda que os migrantes "não deixam as suas casas com facilidade para se lançarem numa viagem tão complicada", mas que o fazem devido "à pobreza e falta de perspetivas", devendo a UE trabalhar em "parceiras com países terceiros" para responder aos "desafios importantes" que originam as migrações.

A conferência organizada hoje pelo Parlamento Europeu reúne eurodeputados e deputados nacionais para discutir os desafios relativos ao asilo e às migrações na Europa e procura dar início a um processo de discussão entre parlamentos sobre a questão.

A sessão de hoje é feita sob o auspício do trio das presidências alemã, portuguesa e eslovena do Conselho da UE e conta nomeadamente com uma alocução do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

As propostas para o novo pacto de migrações e asilo.