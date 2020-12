Naufrágio ao largo da Tunísia faz 20 mortos

Pelo menos 20 migrantes morreram hoje e outros 20 estão desaparecidos no Mediterrâneo. Estavam a bordo de um barco sobrelotado qua naufragou ao largo da costa da Tunísia.

O barco tinha como destino a ilha italiana de Lampedusa.

Noutra das rotas para território europeu, mas com origem no Senegal, 49 migrantes foram resgatados esta semana no Atlântico, ao largo da ilha da Gran Canária.

O arquipélago espanhol registou mais de oito mil desembarques ilegais em novembro. Só este ano, o fluxo migratório clandestino aumentou já 900% em relação a 2019.