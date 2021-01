Migração ilegal para a Europa. Espanha cria campos de acolhimento nas Canárias

As autoridades espanholas criaram campos de acolhimento para migrantes nas ilhas Canárias, depois do aumento do número de pessoas que têm chegado ao arquipélago vindas do continente africano.

As autoridades começaram esta semana a transportar os migrantes dos hoteis onde estavam alojados para campos de acolhimento, em diversos pontos das ilhas.

No entanto, as Organizações não-governamentais acusam o Governo central de estar a criar uma crise semelhante à que se vive nas ilhas gregas e italianas, onde se vão acumulando milhares de migrantes até que sejam repatriados consigam asilo político.

O número de migrantes e refugiados que tentam chegar à União Europeia é de quase 100 mil pessoas por ano. No ano passado, chegaram mais de 23 mil migrantes às Canárias, 10 vezes mais do que em 2019.