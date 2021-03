Morreu Nabody, a bebé do Mali que tinha sido salva de forma dramática nas Canárias

Uma menina de dois anos do Mali, resgatada de um barco de migrantes perto das Ilhas Canárias, em Espanha, e hospitalizada em estado crítico morreu, disseram autoridades de saúde esta segunda-feira.

A criança chamada Nabody sofreu uma paragem cardíaca e foi reanimada por uma equipa de emergência no cais de Arguineguín na passada terça-feira. Seguiu para o hospital pediátrico em Las Palmas, mas morreu no domingo.

Nabody estava entre as 52 pessoas que partiram de Dakhla, na costa do Saara Ocidental. Passou cinco dias no oceano Atlântico até o Serviço de Resgate Marítimo espanhol a resgatar.

Alguns passageiros, incluindo 29 mulheres e nove crianças que seguiam a bordo, sofreram de hipotermia grave e necessitaram de cuidados hospitalares.

O resgate dramático da criança chegou às páginas dos jornais espanhóis e reacendeu o debate sobre a situação dos africanos ocidentais que fogem à violência ou procuram uma vida melhor na Europa.

"Não há palavras para descrever tanta dor. Agradeço de coração a todos os que lutaram até ao fim para salvar a sua vida", escreveu no Twitter o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

Só este ano, 2.600 migrantes chegaram às Canárias depois de atravessarem o Atlântico.