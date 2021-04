Naufrágio no Mediterrâneo pode ter causado a morte de 130 migrantes

Organizações humanitárias estimam em 130 o número de migrantes vítimas de um naufrágio no Mediterrâneo, ao largo da costa da Líbia, após o navio de socorro Ocean Viking ter avistado na quinta-feira dez cadáveres no mar.

Um balanço feito na quinta-feira apontava para 100 migrantes dados como desaparecidos.

O navio foi alertado para o naufrágio pela Alarm Phone, organização que recebe chamadas de emergência feitas por embarcações de migrantes em perigo em alto mar, que estima em 130 as pessoas que viajavam a bordo da embarcação naufragada a leste de Trípoli.

Os socorristas encontraram restos da embarcação e pelo menos dez cadáveres, mas não avistaram qualquer sobrevivente.

Segundo fontes das organizações, citadas pela agência EFE, uma outra embarcação, de madeira e na qual viajavam cerca de 40 pessoas, está também desaparecida.

"Estas são as consequências humanas das políticas que não respeitam o direito internacional e os imperativos humanitários mais básicos", escreveu o diretor da Organização Internacional para as Migrações (OIM) Antonio Ambrosi, nas redes sociais, após se saber do naufrágio.