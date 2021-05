Exército espanhol trava entrada de migrantes em Ceuta

A polícia espanhola está, esta terça-feira à tarde, a travar a entrada de migrantes no enclave espanhol. Perto de 6 mil pessoas vindas de Marrocos, em África, entraram em Ceuta. Cerca de 2.700 migrantes que entraram ilegalmente nas últimas horas já foram devolvidos. O chefe do Governo está no local.

Começaram a ser colocadas barreiras para impedir a entrada de mais migrantes.

O chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, está no local. Tinha prometido agir "com firmeza" para restaurar a normalidade em Ceuta, após milhares de migrantes terem entrado no enclave a partir de Marrocos.

A situação no enclave espanhol levou Pedro Sanchéz cancelar a viagem que tinha previsto fazer a Paris para participar numa cimeira sobre o financiamento de África organizada pelo Presidente francês, Emmanuel Macron.

Ceuta é uma porta de entrada de migrantes para a Europa. As ruas do território espanhol no norte de Marrocos amanheceram esta terça-feira com um ambiente diferente da rotina habitual, com milhares de imigrantes procedentes do território marroquino a deambularem pelos bairros da cidade, segundo descreveram as agências internacionais.

Marroquinos forçam entrada em Ceuta pelas praias

Desde segunda-feira, cerca de 6.000 migrantes (incluindo 1.500 menores), um número máximo, segundo as autoridades espanholas, entraram ilegalmente em Ceuta, a nado, com recurso a embarcações insufláveis ou através de tentativas para trepar as altas cercas fronteiriças que separam este enclave espanhol do território marroquino.

Para acolher este número de migrantes, nomeadamente os adultos e antes da deportação, as autoridades locais disponibilizaram o principal estádio de futebol de Ceuta. Já os migrantes que são identificados como menores de idade estão a ser enviados para armazéns administrados pela Cruz Vermelha e por outras organizações.

Espanha não concede aos cidadãos marroquinos o estatuto de requerentes de asilo e apenas permite que crianças migrantes não acompanhadas permaneçam legalmente no país sob supervisão governamental.

Espanha já devolveu a Marrocos 2.700 pessoas que entraram em Ceuta

Cerca de 2.700 dos 6.000 migrantes que entraram ilegalmente em Ceuta nas últimas horas já foram devolvidos a Marrocos, anunciou o ministro do Interior espanhol, Fernando Grande-Marlaska.

Numa conferência de imprensa depois do Conselho de Ministros em que a questão foi tratada, Marlaska disse que o Governo está a colocar desde o primeiro momento todos os meios necessários para proteger os cidadãos de Ceuta e devolver "através dos canais estabelecidos" aqueles que estão a entrar ilegalmente na cidade autónoma.

"Ceuta é tanto Espanha como Madrid, Sevilha ou Barcelona", disse o ministro, que salientou que o executivo "não desistirá nem por um minuto" de tentar inverter a situação e continuará a "ser enérgico na defesa das fronteiras".

O ministro do Interior (Administração Interna) assegurou que o executivo espanhol irá proceder à "devolução imediata" das pessoas que estão a entrar "ilegalmente" no país.

Por seu lado, a porta-voz do Governo, María Jesús Montero, apelou à "tranquilidade", "confiança" e também "solidariedade" com os cidadãos de Ceuta e Melilla e "do sul do país" na sequência da crise migratória sofrida nas últimas horas na cidade autónoma de Ceuta.

