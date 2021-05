Navio da ONG Sea-Eye com 414 migrantes é autorizado a atracar na Sicília

O navio Sea-Eye 4, que tem a bordo 414 migrantes resgatados em seis operações no Mediterrâneo central, foi autorizado a atracar no porto de Pozzallo, na Sicília, no sul de Itália, após vários dias de espera.

O Sea-Eye 4, da organização não-governamental (ONG) alemã Sea-Eye, estava há alguns dias na costa de Palermo para se proteger do mau tempo e na noite de quarta-feira recebeu autorização para atracar em Pozzallo.

Em Pozzallo, os migrantes serão transferidos para um dos navios colocados à disposição do Governo italiano para que passem um período de quarentena, devido à pandemia da covid-19, mas os menores serão distribuídos entre os centros de acolhimento.

A ONG havia solicitado na quarta-feira a indicação urgente de um porto seguro para atracar, devido as más condições do mar e do estado dos migrantes, entre os quais se incluíam 150 menores.

A Sea-Eye criticou o facto de terem sido enviados para Pozzallo, pois já estavam em frente ao porto de Palermo.

O presidente da câmara de Palermo, Leoluca Orlando, havia oferecido disponibilidade para abrir o porto da sua cidade ao navio da ONG alemã.

O Sea Eye-4 é atualmente o único navio humanitário a navegar na área, embora nesta altura o Aita Maria, da ONG espanhola Salvamento Marítimo Humanitário (SMH), esteja a chegar ao Mediterrâneo Central.

Este ano, mais de 13.358 migrantes chegaram à costa italiana, um número bastante superior em comparação com os 4.237 ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados do Ministério do Interior italiano.