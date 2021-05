Momentos de tensão em Ceuta. Manifestação pró-migrantes cruza-se com protesto do Vox

O Governo proibiu as manifestações que estavam marcadas para esta segunda-feira, em Ceuta. No entanto, o partido de extrema-direita Vox manteve o protesto num outro sítio. Nesse local, decorre também uma manifestação pró-migrantes.

A situação está tensa. No local onde decorre a manifestação do Vox, estão centenas de pessoas pró-migrantes.

Foi criado um cordão policial que divide as duas manifestações. "Há muita polícia a dividir os dois lados", relata a jornalista da SIC no local, Conceição Ribeiro.

A jornalista adianta que o líder do partido, Santiago Abascal, falou aos jornalistas dentro de um hotel em vez de no exterior, como estava previsto, na Praça de África. Os manifestantes pró-migrantes estão a insultar o líder do Vox, como descreve a jornalista.

Há pelo menos uma pessoa detida, apoiante do Vox, que terá tentado chegar perto de alguns manifestantes pró-migrantes. A polícia está a ter dificuldades em conter os protestos.

Neste momento, Abascal está refugiado no interior do hotel.

Há cada vez mais manifestantes pró-migrantes a chegar ao local.