Naufrágio em Lampedusa. Pelo menos sete migrantes mortos e nove desaparecidos

Pelo menos sete migrantes morreram num naufrágio ocorrido nas últimas horas na costa de Lampedusa, Sicília, Itália, e outros nove continuam desaparecidos, enquanto 46 foram resgatados vivos e transferidos para a ilha em barcos de patrulha italiana.

Nove migrantes continuam ainda desaparecidos e os esforços de busca continuam.

Entretanto, os sobreviventes e os mortos - incluindo quatro mulheres, uma delas em avançado estado de gravidez - foram transferidos para o cais de Favarolo, enquanto as forças da ordem tentam reconstituir o que aconteceu após uma noite de numerosos desembarques em Lampedusa.

Na última madrugada, mais de 250 migrantes chegaram à pequena ilha italiana, além dos do barco naufragado: três barcos com 120, 30 e 100 migrantes foram resgatados na costa, enquanto um quarto, com seis, conseguiu chegar pelos seus próprios meios, de acordo com as autoridades.

Nos primeiros seis meses do ano, mais de 19.000 pessoas chegaram à costa italiana, enquanto cerca de 700 morreram ou desapareceram enquanto tentavam chegar pelo Mediterrâneo central, de acordo com dados de Organizações Não Governamentais de resgate.