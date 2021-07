Na Bélgica, mais de 450 pessoas passaram os últimos 60 dias em protesto, sem comer. Muitas vivem e trabalham no país há décadas, mas não têm documentos. Depois de um longo braço-de-ferro com o Governo, decidiram suspender a greve. Esperam que cada um dos casos seja agora analisado e muitos regularizados.

Dentro da igreja de São João Batista estão ainda 257 pessoas. O padre Daniel abriu-lhes as portas a 30 de janeiro.

Entraram em greve de fome a 23 de maio e de sede desde sexta-feira. Mohammed perdeu 14 quilos. Já teve de ser hospitalizado, mas voltou ao lugar do protesto.

Veio há 16 anos de Marrocos. Chegou a ter autorização e a trabalhar como camionista, mas diz que o patrão não declarou todas as horas que trabalhou. Isso levou-o de volta a uma situação ilegal. Foi expulso em 2017.

No total, serão mais de 150 mil as pessoas sem documentos na Bélgica. É o caso de Ahmed: veio de Liège apoiar uma causa que também é a dele. Chegou da Argélia com 17 anos. Já passaram 33.

Esta quarta-feira, depois de um longo braço de ferro e de negociações com o Governo, dão um voto de confiança às autoridades. Decidiram pôr termo à greve de sede e suspender a greve de fome. Cada caso será analisado individualmente.